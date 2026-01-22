Semana de Recrutamento da Saúde tem 53 com vagas em hospitais de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Grupo Marista promove, nos dias 26 e 27 de janeiro e 3 de fevereiro, a Semana de Recrutamento da Saúde. A iniciativa busca preencher vagas assistenciais no Hospital Universitário Cajuru (HUC) e no Hospital São Marcelino Champagnat (HSMC), em Curitiba.

Ao todo, estão disponíveis 53 vagas, sendo 41 para técnico(a) de enfermagem e 12 para enfermeiro(a), distribuídas entre as duas instituições conforme a necessidade operacional. O processo seletivo ocorre em etapas. Os interessados devem realizar previamente a inscrição pela plataforma Gupy, onde também serão aplicadas as provas on-line. As vagas já estão abertas e seguem recebendo candidaturas.

Para avançar no processo, é necessário atingir o percentual mínimo de aprovação na prova: 60% para o cargo de técnico(a) de enfermagem e 70% para enfermeiro(a).

Os candidatos aprovados passam por uma etapa de triagem e, na sequência, são convocados, através da plataforma Gupy, para seletiva presencial que será realizada no campus da PUCPR (Rua Imaculada Conceição, 1155 – Prado Velho). Outro requisito é residir em Curitiba ou na região metropolitana.

As convocações para as seletivas presenciais começam a ser enviadas a partir do dia 22 de janeiro, contemplando os candidatos das etapas dos dias 26 e 27 de janeiro. Já os profissionais selecionados para a etapa do dia 3 de fevereiro serão avisados após o encerramento das seletivas do dia 27.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelos links oficiais da Gupy: