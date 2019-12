A semana começa com tempo fechado em Curitiba. Segundo o Instituto Tecnológico Simepar, a capital terá mínima de 13 e máxima de 25 graus nesta segunda-feira (09). Pela manhã, uma garoa fina já surpreendeu os curitibanos que saíram cedo de casa.

O Simepar aponta que, apesar da garoa de logo cedo, a chuva deve efetivamente voltar a Curitiba nesta terça-feira (10), mais precisamente no período da tarde. Na terça os termômetros ficam entre os 16 e 25 graus. Quarta, quinta e sexta-feira devem ser marcadas por mais chuva.

Como fica o tempo no interior?

Em Cascavel, oeste paranaense, a segunda-feira deve começar também com chuva e temperaturas entre os 17 e 22 graus. A mesma previsão de chuva segue para Foz do Iguaçu, onde os termômetros chegam aos 30 graus nesta segunda-feira.

De acordo com o Simepar, há previsão de um dia de tempo instável nas diversas regiões paranaenses, com pancadas de chuva e até raios. Entre as regiões oeste, central, noroeste e norte paranaense, as chuvas serão mais significativas.

E no litoral?

Quem estiver curtindo o litoral paranaense vai ter uma semana praticamente sem chuva e altas temperaturas. Para esta segunda-feira, por exemplo, a previsão é que os termômetros fiquem entre os 20 e 26 graus, sem chuva. Na quinta-feira, pode chegar a 32 graus a máxima na cidade.