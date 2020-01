O sol e as altas temperaturas que garantiram a alegria do fim de semana seguem firmes nesta segunda-feira (27) em Curitiba e no Litoral. Segundo o Instituto Simepar, há poucas mudanças nas características atmosféricas que incidem sobre o Paraná. Significa que não deve haver formação de chuvas significativas em nenhuma área do estado. Mudanças devem ocorrer somente a partir de terça-feira (28), quando o aumento do calor no período da tarde pode provocar pancadas isoladas das chamadas chuvas de verão.

+Viu essa? Orla, ponte de Guaratuba, estradas: obras prometidas por Ratinho Jr no Litoral

Em Curitiba, nesta segunda-feira, o tempo aberto ajuda a elevar as temperaturas. Segundo o Simepar, os termômetros devem variar entre 16° C e 31° C. Essa amplitude térmica faz a capital do estado ficar um pouco mais fresca nas primeiras horas da manhã, mas, segundo o instituto meteorológico, com uma subida rápida na sensação térmica já a partir das 9h, quando 24° C já devem estar sendo registrados. Há previsão de chuvas isoladas ao meio dia e no fim da tarde.

Já na terça-feira, a probabilidade de chuva aumenta. Conforme aponta o Simepar, a há 86% de possibilidade de ocorrência de chuva de verão à tarde. A Máxima também deve cair um pouco na terça, para 28° C.

Litoral

Nesta segunda-feira, a previsão também é de céu aberto nas praias do Paraná. De acordo com o Simepar, as temperaturas sobem mais do que no domingo (26). Para se ter ideia do calor à beira-mar, a Máxima prevista pelo Simepar em Pontal do Paraná é de 31° C, com Mínima de 21° C. A mesma máxima está prevista para Guaratuba e Matinhos.

Interior

O calor segue presente em todo o Estado nesta segunda. Segundo o Simepar, em Foz do Iguaçu deve registrar a temperatura mais alta, com possibilidade da Máxima chegar aos 37° C. Depois, vem Paranavaí com 35° C de Máxima, Campo Mourão e Umuarama com 34° C e Maringá com 33° C.