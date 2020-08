O tempo estável deve seguir predominando em Curitiba e região nesta segunda-feira (3). De acordo com a meteorologia, as temperaturas seguem agradáveis, com o amanhecer mais frio e aumento gradual nas medições dos termômetros ao longo do dia. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os primeiros dias de agosto, que começaram com sol e pouca nebulosidade, devem se manter desta forma durante toda a semana, na capital e no Litoral do Paraná.

Em Curitiba, nesta segunda-feira, o Simepar prevê uma variação térmica entre 10º C e 23º C. Os motivos para uma semana de tempo estável é a presença de uma massa de ar seco e, também, os ventos que sopram no sentido noroeste. “Os ventos sopram da região Centro-Oeste do País, com isso os dias progressivamente serão mais quentes. No período noturno, até o meio da manhã, faz frio, depois tempo agradável”, explica o meteorologista Reinaldo Kneib, do Simepar.

Segundo o Simepar, nevoeiros ou nuvens baixas são previstos para noite e início das manhãs, em Curitiba e região. A umidade relativa do ar segue mais baixa no período da tarde.

Litoral

Nas praias do Paraná, a previsão segue parecida com a da capital. De acordo com o Simepar, as condições do tempo não variam em relação aos últimos dias e, além do tempo seco, as temperaturas seguem agradáveis à beira-mar. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a meteorologia prevê temperaturas oscilando entre 16º C e 23º C.