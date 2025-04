Semana começa com rajadas de vento e previsão de chuva pra Curitiba

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a semana após o feriado prolongado terá dias de tempo instável e com variações de temperatura em Curitiba. A previsão indica chuva a partir de quinta-feira (24), com a chegada de uma frente fria ao estado.

Nesta terça-feira (22), Curitiba terá temperatura mínima de 15 °C, acompanhada de rajadas de vento. A máxima será de 21 °C, indicando pouca variação térmica. Já na quarta-feira (23), a temperatura máxima sobe para 23 °C, mas volta a cair na quinta-feira (24), quando a máxima prevista é de 17 °C.

+ Leia mais: Saiba quais são as regras para plantar árvores em vias públicas de Curitiba

Na quinta-feira, são esperadas chuvas fortes ao longo do dia nas regiões Leste do Paraná. De acordo com o Simepar, o volume acumulado pode ser significativo, com previsão de 75,1 milímetros de chuva em dois dias.

Chuvas no Litoral começam nesta terça-feira (22)

Em Matinhos, a previsão é de chuvas fracas entre a noite desta segunda-feira (21) e o início da tarde de terça-feira (22). Na quinta-feira, com o avanço da frente fria e intensificação das chuvas, a temperatura máxima não deve ultrapassar os 19 °C, com baixa amplitude térmica.