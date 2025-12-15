Semana começa com falta de luz para centenas de imóveis em Curitiba

O início da semana em Curitiba será marcado por novos desligamentos programados no fornecimentos de energia elétrica. No total, 205 unidades consumidoras terão o fornecimento interrompido entre esta segunda (15/12) e terça-feira (16/12).
As operações são necessárias para a execução de melhorias, manutenções e ampliações na rede de distribuição. Os bairros afetados incluem o Mossunguê, na segunda-feira, e o Tingui e a Cidade Industrial de Curitiba (CIC) na terça-feira.
A Copel informa que um aviso que afetaria 42 consumidores no bairro Portão foi cancelado. Para evitar danos a aparelhos eletrônicos, a recomendação é desligar o disjuntor principal da residência ou comércio durante os horários de corte.
⚠️ Desligamento programado de energia em Curitiba – Segunda-feira (15/12/2025)
|Bairro
|Ruas/Avenidas Afetadas (Parcial)
|Horário(s)
|Consumidores Afetados
|Motivo
|Mossunguê / Ecoville
|RODOVIA BR277 CURITIBA PONTA GROSSA (nº 315)
|09:15 até 15:15
|3
|Melhorias e/ou ampliações de rede
⚠️ Desligamento programado de energia em Curitiba – Terça-feira (16/12/2025)
|Bairro
|Ruas/Avenidas Afetadas (Parcial)
|Horário(s)
|Consumidores Afetados
|Motivo
|Tingui
|R JOAQUIM NABUCO (entre nº 474 e 562), R NICOLAU SALOMAO (entre nº 365 e 480)
|11:15 até 14:15
|87
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Cidade Industrial de Curitiba (CIC)
|R GETULIO SILVEIRA (entre nº 46 e 173), R IRMA FLORA CAMPOSTRINI (entre nº 10 e 121), R JORGE GAZAL (entre nº 18 e 99), R MIGUEL JOSE JOAQUIM (nº 271), R SOLD AGNALDO GONCALVES (entre nº 168 e 325)
|10:15 até 13:15
|115
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Cidade Industrial de Curitiba (CIC)
|R AMAZOR PRESTES (entre nº 20 e 84), R ARI MANFRON (entre nº 201 e 231), R EMILIO ROMANI (entre nº 4 e 2218), R JOAO HAUPT (entre nº 22 e 221), R JOAO KUCEK (entre nº 20 e 76)
|10:15 até 15:15
|85
|Manutenção em rede e/ou equipamento