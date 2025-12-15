Serviço

Semana começa com falta de luz para centenas de imóveis em Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 15/12/25 06h54
Vai faltar luz em vários imóveis de Curitiba neste início de semana. Foto: Copel / Divulgação

O início da semana em Curitiba será marcado por novos desligamentos programados no fornecimentos de energia elétrica. No total, 205 unidades consumidoras terão o fornecimento interrompido entre esta segunda (15/12) e terça-feira (16/12).

As operações são necessárias para a execução de melhorias, manutenções e ampliações na rede de distribuição. Os bairros afetados incluem o Mossunguê, na segunda-feira, e o Tingui e a Cidade Industrial de Curitiba (CIC) na terça-feira.

A Copel informa que um aviso que afetaria 42 consumidores no bairro Portão foi cancelado. Para evitar danos a aparelhos eletrônicos, a recomendação é desligar o disjuntor principal da residência ou comércio durante os horários de corte.

⚠️ Desligamento programado de energia em Curitiba – Segunda-feira (15/12/2025)

BairroRuas/Avenidas Afetadas (Parcial)Horário(s)Consumidores AfetadosMotivo
Mossunguê / EcovilleRODOVIA BR277 CURITIBA PONTA GROSSA (nº 315)09:15 até 15:153Melhorias e/ou ampliações de rede

⚠️ Desligamento programado de energia em Curitiba – Terça-feira (16/12/2025)

BairroRuas/Avenidas Afetadas (Parcial)Horário(s)Consumidores AfetadosMotivo
TinguiR JOAQUIM NABUCO (entre nº 474 e 562), R NICOLAU SALOMAO (entre nº 365 e 480)11:15 até 14:1587Melhorias e/ou ampliações de rede
Cidade Industrial de Curitiba (CIC)R GETULIO SILVEIRA (entre nº 46 e 173), R IRMA FLORA CAMPOSTRINI (entre nº 10 e 121), R JORGE GAZAL (entre nº 18 e 99), R MIGUEL JOSE JOAQUIM (nº 271), R SOLD AGNALDO GONCALVES (entre nº 168 e 325)10:15 até 13:15115Melhorias e/ou ampliações de rede
Cidade Industrial de Curitiba (CIC)R AMAZOR PRESTES (entre nº 20 e 84), R ARI MANFRON (entre nº 201 e 231), R EMILIO ROMANI (entre nº 4 e 2218), R JOAO HAUPT (entre nº 22 e 221), R JOAO KUCEK (entre nº 20 e 76)10:15 até 15:1585Manutenção em rede e/ou equipamento
