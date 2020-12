A semana começa chuvosa em Curitiba e região e as precipitações devem ocorrer a qualquer hora do dia desta segunda-feira (14). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo fica instável em todo o Paraná. O motivo é a chegada de uma frente fria que veio do sul do Brasil. Há mais risco de temporais até a tarde. Na metade sul do estado fica mais chuvoso e as temperaturas não se elevam muito.

publicidade

+Leia mais! Prédio de tradicional faculdade de Curitiba vai a leilão nesta segunda-feira

Em Curitiba, nesta segunda, a meteorologia prevê as temperaturas variando entre 18º C e 29º C. Ou seja, embora a frente fria atue, não significa que estará frio na capital. De acordo com o mapa do Simepar, apenas a partir de terça-feira (15) as marcações nos termômetros devem ficar mais amenas, com 24º C de máxima.

O tempo chuvoso tem sido aguardado em Curitiba e região por causa da estiagem no Paraná. Com a seca, a Companhia de Abastecimento (Sanepar) tem realizado rodízios no fornecimento de água dos bairros da capital. A meta da Sanepar é chegar a uma economia de 20% ao mês para resguardar os níveis dos reservatórios. Nesta segunda pela manhã, conforme a Sanepar, eles operavam com um nível de cerca de 35,40%.

Litoral

Nas praias do Paraná, o tempo também fica instável nesta segunda-feira, mas o sol ainda pode aparecer entre nuvens, esquentando um pouco mais as temperaturas. De acordo com o Simepar, a máxima pode chegar aos 34º C no Litoral, com mínimas em torno dos 23º C.