A pandemia de novo coronavírus além de mudar os hábitos das pessoas, já deixa suas marcas na paisagem urbana. Em Curitiba, vários semáforos ganharam um novo visual nesta semana, com a inclusão de uma máscara no desenho do pedestre, para, de acordo com a prefeitura da cidade, reforçar ao cidadão a necessidade de se usar a proteção ao sair de casa.

“A intenção é que a gente possa fazer um paralelo com a campanha do Maio Amarelo, de prevenção a acidentes e mortes no trânsito, com a situação da pandemia pela qual estamos passando. A ideia é não sair de casa, mas, se precisar sair, usar a máscara”, afirma a superintendente de Trânsito, Rosangela Battistella.

Foto: Luiz Costa/SMCS

A mudança pode ser conferida de perto, em diversos pontos da capital paranaense, como na esquina da Avenida Affonso Camargo com a Rua Governador Agamenon Magalhães, no bairro Jardim Botânico. Na região central, o ícone do pedestre com máscara já aparece em semáforos dos cruzamentos entre a André de Barros e Marechal Floriano Peixoto e entre a Rua XV de Novembro com Barão do Rio Branco.

Os ícones de pedestre que reforçam a obrigatoriedade do uso de máscara também estão presentes nas proximidades da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná (esquina entre as ruas Camões e XV de Novembro), nos arredores do Terminal Guadalupe (entre as ruas João Negrão e Pedro Ivo) e perto da estação-tubo Carlos Gomes (Avenida Marechal Floriano Peixoto com a Rua Pedro Ivo). Nos próximos dias, a novidade estará em 20 cruzamentos de Curitiba que contam com grande circulação de pedestres.