Números atualizados do novo coronavírus confirmam 24 novos casos em Curitiba. Ao todo, a capital paranaense registra agora 559 pessoas infectadas com a covid-19. A notícia boa é que, mais uma vez, a cidade não teve mortes relacionadas à doença nas últimas 24 horas, permanecendo com o total de 17 óbitos desde o início da pandemia. Ainda de acordo com boletim diário da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado nesta terça-feira (28), o total de pacientes recuperados aumentou para 380. As informações foram repassadas pela secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak e pela médica infectologista, Marion Burger, em live pelo Facebook.

publicidade

LEIA MAIS – Escolas de Curitiba são fechadas pela Vigilância Sanitária por estarem com crianças em salas

BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS Acompanhe ao vivo o boletim de informações sobre o coronavírus com a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak e a médica infectologista Marion Burger. Tradução em Libras por Sônia de Paula. Posted by Prefeitura de Curitiba on Tuesday, April 28, 2020

LEIA AINDA – Greca dá bronca a quem foi a parques, festas e festival de pipas no fim de semana

Números da covid-19 em Curitiba

559 casos confirmados

17 óbitos por covid-19

380 pacientes liberados do isolamento

1.211 casos descartados

136 casos em investigação

Casos no Brasil

Precisamos do seu apoio neste momento! Este conteúdo te ajudou? Curtiu a forma que está apresentado? Bem, se você chegou até aqui acredito que ficou bacana, né? Neste cenário de pandemia, nós da Tribuna intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar? Ao contribuir com a Tribuna, você ajuda a transformar vidas, como estas – Pai vende vende 1000 bilhetes de rifa com a ajuda da Tribuna pra salvar o filho

– Leitores da Tribuna fazem doação de “estoque” de fraldas para quíntuplos

– Leitores se unem para ajudar catadora de papel de 72 anos E tem várias outras aqui! Se você já está convencido do valor de sua ajuda, clique no botão abaixo Apoie a Tribuna!