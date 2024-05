Após apresentar pane nos freios, o motorista de um caminhão, carregado com oito toneladas de tangerina pokan, precisou usar a área de escape na BR-376, em Guaratuba, litoral do Paraná. A decisão correta do motorista evitou um acidente maior.

O flagra aconteceu às 16h50 de domingo (12), na pista sentido Santa Catarina, no km 671,7. Ninguém ficou ferido.

Pelas imagens é possível ver o momento em que veículo trafega pela faixa da direita da rodovia e entra no dispositivo de segurança. O fluxo era intenso no momento do incidente.

Área de escape

A área de escape da BR-376 já registrou momentos incríveis de caminhoneiros que conseguiram utilizar a área de segurança a tempo, evitando tragédias na rodovia. Recentemente dois caminhões utilizaram a Área de Escape da BR-376 ao mesmo tempo.

🚛 Hoje (12) foi registrada mais uma entrada na Área de Escape do km 671,7 da BR-376/PR, em Guaratuba, sentido Santa Catarina. O motorista do caminhão carregado com 8t de tangerina ponkan optou pelo uso do dispositivo após uma pane nos freios. Ninguém se feriu! 🙌🏻@ANTT_oficial pic.twitter.com/nFvKOgNkwJ — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) May 12, 2024

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Rango Barateza! Xis Gaudério: lanchão de gaúcho em Curitiba também ajuda o Rio Grande do Sul! VÍDEO Fast food vegano da Xuxa é gostoso? A Tribuna do Paraná foi provar Luto Jornalista Cesar Setti morre aos 59 anos após acidente em chácara