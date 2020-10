A instabilidade atmosférica diminui em Curitiba e região nesta sexta-feira (16). O mesmo ocorre em grande parte do Paraná. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sol deve voltar a aparecer entre nuvens na capital e as temperaturas voltam a subir um pouco mais. Não há previsão de chuva. Apenas entre o Litoral e a região metropolitana a nebulosidade ainda se mantém mais persistente e podem ocorrer chuviscos ocasionais nas praias.

Em Curitiba, nesta sexta, a meteorologia aponta uma variação nas temperaturas que vai dos 9º C aos 21º C. Segundo o Simepar, o dia será quase dois graus mais quente do que a quinta-feira (15). Embora haja chance do sol aparecer, o céu ainda estará bastante encoberto por nuvens e essa tendência deve se manter ao longo do fim de semana. O motivo é a umidade que se aproximou do estado, vinda do Paraguai.

Outras regiões

Embora a previsão aponte que não haverá chuvas na maioria das regiões do Paraná, temporais ainda podem ocorrer em algumas áreas mais próximas da fronteira com o Paraguai e da divisa com o Mato Grosso do Sul. Segundo o Simepar, o fator predominante para isso é o tempo abafado nessas regiões.

No Litoral do estado, além da possibilidade de chuviscos ocasionais, a maior presença de nuvens também não permite que o dia esquente tanto. Conforme mostra a previsão do Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas ficam mais amenas e as marcações nos termômetros devem variar entre 16º C e 24º C.

