Conferir se os candidatos estão realizando uma campanha eleitoral dentro das regras do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) é fundamental para garantir eleições justas este ano. Por isso, reunimos todas as normas sobre propaganda eleitoral, do que pode e o que não pode.

Há regras para divulgação na imprensa escrita, televisão, rádio, propagandas na internet e também nas ruas. Ao checar qualquer irregularidade, é possível abrir uma denúncia por aplicativo ou também por telefone (a explicação detalhada está mais abaixo).

Imprensa escrita

PODE

Divulgação de até 10 (dez) anúncios de propaganda eleitoral paga, em datas

diversas, no tamanho de 1/8 de página de jornal padrão e 1/4 de página de revista ou tabloide.

diversas, no tamanho de 1/8 de página de jornal padrão e 1/4 de página de revista ou tabloide. Reproduzir os anúncios pagos na página da internet do jornal ou revista.

Divulgar opinião favorável a candidato, partido político ou coligação, desde que não seja matéria paga.

Reproduzir as matérias veiculadas no jornal ou na revista nas páginas da internet dos veículos, desde que de forma idêntica à da publicação.

NÃO PODE

Divulgar propaganda paga na véspera e no dia das eleições.

A contratação de mais anúncios do que o permitido, ainda que por pessoas

diferentes.

Rádio e TV

PODE

Veicular programas jornalísticos, ainda que contenham alguma alusão ou crítica a candidato ou partido.

Promover debates políticos ou entrevistas com os candidatos.

Veicular a propaganda eleitoral gratuita, em bloco e por inserções, nos dias e

horários determinados pela legislação.

NÃO PODE

Desde 31 de agosto, transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato.

Transmitir imagens de realização de pesquisa em que seja possível identificar o entrevistado.

Veicular propaganda política.

Dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação.

Veicular ou divulgar filmes, novelas, séries ou outro programa que contenham alusão ou crítica a candidato ou partido político.

Divulgar nome de programa que seja coincidente com nome de candidato ou

variação nominal escolhida para constar na urna, ainda que preexistente.

Propaganda na internet

PODE

O eleitor, identificado ou identificável, exercer sua liberdade de manifestação do pensamento, participando de debates políticos, apoiando ou criticando partido ou candidato.

Veicular propaganda eleitoral em site de candidato, partido ou coligação, desde

que os endereços sejam comunicados à Justiça Eleitoral e estejam hospedados em provedor estabelecido no Brasil.

que os endereços sejam comunicados à Justiça Eleitoral e estejam hospedados em provedor estabelecido no Brasil. Envio de mensagens eletrônicas por candidatos, partidos ou coligações, sempre que os endereços tenham sido cadastrados gratuitamente e tenha havido o consentimento do eleitor em receber mensagens com conteúdo eleitoral.

Veicular propaganda eleitoral por meio de blogs, redes sociais e aplicativos de

mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerenciado por candidatos, partidos políticos, coligações ou pessoas naturais.

mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerenciado por candidatos, partidos políticos, coligações ou pessoas naturais. Impulsionamento de conteúdo, desde que realizado no próprio aplicativo (Ex.:

Facebook, Instagram) e pelo candidato, pelo partido político ou pela coligação. Deve conter o CNPJ e a expressão “Propaganda Eleitoral”.

Facebook, Instagram) e pelo candidato, pelo partido político ou pela coligação. Deve conter o CNPJ e a expressão “Propaganda Eleitoral”. Veicular novos conteúdos nos sites, blogs e redes sociais de candidatos, partidos e coligações e impulsioná-los até a véspera da eleição.

NÃO PODE

Uso de serviços de telemarketing e de disparo em massa.

Contratação de impulsionamento de conteúdo em redes sociais por parte daquele que não seja candidato.

Contratação de impulsionamento que não seja o disponibilizado pelos aplicativos ou de qualquer forma de alterar artificialmente a visualização da propaganda eleitoral, como robôs.

Veiculação de qualquer forma de propaganda eleitoral, ainda que gratuita, em sites de pessoas jurídicas públicas ou privadas.

Veiculação de qualquer tipo de propaganda paga.

Impulsionar propaganda eleitoral negativa.

Realizar propaganda eleitoral atribuindo indevidamente sua autoria a terceiros.

Propaganda de rua

PODE

Distribuição de material gráfico (folhetos, adesivos, volantes e outros impressos), realização de caminhadas, carreatas e passeatas, até as 22 horas do dia que antecede a eleição.

Realização de comícios e reuniões, em local aberto ou fechado, independentemente de autorização ou licença, mas com comunicação à polícia com antecedência de 24 horas.

Inscrição do nome dos partidos políticos na fachada de suas sedes e dependências.

Inscrição do nome e número de candidato, partido e coligação na fachada de seus comitês centrais (informados no pedido de registro de candidatura), no tamanho máximo de 4 metros quadrados e nos demais comitês no tamanho máximo de 0,5 metro quadrado.

Até a véspera da eleição, divulgação de propaganda eleitoral por meio de alto-falantes, entre as 8 e 22 horas, desde que não passem a 200 metros das sedes dos Poderes Públicos, quartéis, hospitais, escolas, bibliotecas, igrejas e teatros.

Utilização de aparelhagem de som fixa em comícios, das 8 às 24 horas, podendo ser prorrogado até as 2 horas da manhã no comício de encerramento de campanha.

Utilização de carro de som e mini trio para animar carreatas, caminhadas, passeatas, reuniões e comícios, respeitado o limite de 80 decibéis.

Uso de bandeiras, broches, dísticos, adesivos, camisetas e outros adornos pelo eleitor, para manifestar sua preferência por candidato ou partido.

Colocação de mesas para distribuição de material e utilização de bandeiras em vias públicas, das 6 às 22 horas, desde que sejam móveis e não atrapalhem o trânsito de veículos e pedestres.

Fixação de adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, no tamanho máximo de 0,5 metro quadrado, desde que a fixação seja espontânea e não haja qualquer tipo de pagamento em troca.

Fixação de adesivos microperfurados de qualquer tamanho no para-brisa traseiro de veículos.

NÃO PODE

Utilização de trios elétricos, exceto para sonorização de comícios.

Realização de showmícios ou eventos assemelhados.

Confecção, utilização ou distribuição de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, cestas básicas ou qualquer outro brinde que possa proporcionar vantagem ao eleitor.

Fixação de qualquer tipo de propaganda em bens públicos, bens de uso comum, bens particulares a que a população em geral tenha acesso (cinemas, clubes, comércios, igrejas, estádios, ginásios), árvores, jardins, muros, cercas e tapumes.

Fixação de 2 ou mais adesivos de 0,5 metro quadrado de forma justaposta,

ampliando as dimensões da propaganda.

ampliando as dimensões da propaganda. Derrame de santinhos no local da votação e nas vias próximas, na véspera ou no dia da eleição.

Veicular propaganda em outdoors, inclusive eletrônicos, ou outras placas que

causem efeito visual de outdoor.

Toda propaganda eleitoral

DEVE

Ser veiculada com responsabilidade, inclusive quanto ao compartilhamento de

notícias e conteúdos, que devem ser feito apenas depois de se verificar a presença de elementos que permitam concluir pela sua fidedignidade.

notícias e conteúdos, que devem ser feito apenas depois de se verificar a presença de elementos que permitam concluir pela sua fidedignidade. Estar devidamente identificada, contendo o nome do candidato e de seu vice

e o nome do partido e da coligação (com a legenda de todos os partidos que a

compõem).

e o nome do partido e da coligação (com a legenda de todos os partidos que a compõem). Ser realizada exclusivamente em língua nacional.

NÃO DEVE

– Veicular qualquer tipo de preconceito ou discriminação.

– Conter propaganda de guerra, de processos violentos para subverter o regime e a ordem política e social.

– Provocar animosidade entre as Forças Armadas ou contra elas, ou delas contra as instituições civis.

– Incitar atentado contra pessoas ou bens, ou instigar a desobediência coletiva e o descumprimento da lei de ordem pública.

– Oferecer, prometer ou solicitar dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem pessoas de qualquer natureza.

– Perturbar o sossego público, com algazarra ou abuso de aparelhos sonoros.

– Ser realizada por meio de impresso que pessoa inexperiente ou de menor instrução possa confundir com dinheiro.

– Prejudicar a higiene e a estética urbana.

– Veicular ofensas pessoais que constituam calúnia, difamação ou injúria.

– Desrespeitar símbolos nacionais.

Como denunciar

É possível realizar denúncias de propaganda eleitoral irregular ou ilegal pelo aplicativo do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR) Pardal. O app, disponível na Apple Store e Google Play, também pode ser usado para noticiar outras infrações ilegais, como compra de votos, crimes eleitorais e doações e gastos irregulares de campanha.

As denúncias também podem ser feitas diretamente com a agência de checagem do TRE-PR, o Gralha Confere, pelo número 41 98700-5100. A central não verifica informações sobre candidatos e partidos.