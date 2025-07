Sem chuva e temperatura amena: veja a previsão para Curitiba

Para quem deseja lavar os cobertores e garantir que eles estejam limpos para os próximos dias de inverno a dica é aproveitar este fim de semana. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a previsão é de dias sem chuvas e temperaturas amenas.

+ Leia mais Rua 24 Horas recebe encontro de brechós com peças a partir de R$ 10

Conforme a previsão, no sábado (12) as temperaturas sobem e podem chegar a máxima de 19ºC e mínima de 9°C. Durante o dia, os curitibanos poderão aproveitar um dia de sol e céu aberto.

No domingo (13), as temperaturas registradas se mantêm nos 18ºC, a máxima, e 10ºC, a mínima. Sem previsão de chuva, porém, com condições favoráveis para formação de nevoeiros no início da manhã.