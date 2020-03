A Superintendência Regional do Trabalho no Paraná ( SRTE/PR) suspendeu o atendimento presencial por tempo indeterminado desde quarta-feira (18) devido a pandemia do coronavírus. No entanto, algumas pessoas foram nesta manhã de quinta-feira (19) ao órgão, na Rua José Loureiro, no Centro de Curitiba, e foram surpreendidas com a porta fechada. A orientação é recorrer ao aplicativo de celular Carteira de Trabalho Digital para ter alguns serviços à disposição como o seguro-desemprego.

O fechamento ao público deve-se a uma media do Ministério da Economia para que não ocorra aglomerações ou mesmo contatos diretos dentro de repartições. O superintendente da Regional do Trabalho do Paraná, Paulo Kromeis, reforça que é preciso que todos fiquem isolados para evitar a transmissão do coronavírus e que a internet não deixará o trabalhador sem uma atenção necessária.

“É uma situação muito difícil, mas como instituição é preciso dar suporte aos trabalhadores e aos nossos servidores. O aplicativo é bem eficaz, fácil manuseio e quem estiver com dificuldades, tem o tutorial de como resolver alguma pendência. Além disto, o telefone 158 está funcionando normalmente para ajudar”, relata Kromeis.

No Paraná, a maior demanda no trabalho do SRTE/PR está no seguro-desemprego. No aplicativo, o trabalhador vai ter acesso a possibilidade de remarcar o agendamento. “ Pedimos para que as pessoas fiquem em casa e o aplicativo vai ser bem útil. Estamos fortalecendo ainda mais a nossa mão de obra para seguirmos adiante. Todos precisam se ajudar”, ressaltou o superintendente.

Carteira de Trabalho Digital

A Carteira de trabalho digital é um documento virtual que substitui a CTPS física, criado pelo Ministério da Economia para modernizar o acesso ao histórico profissional. Ela pode ser acessada por todos os cidadãos brasileiros por meio do app CTPS Digital, disponível para smartphones Android e iOS.

A carteira de trabalho digital traz diversos benefícios para as empresas e trabalhadores. Com a CTPS Digital o empregado conseguirá consultar os detalhes sobre seus contratos de trabalho, as últimas anotações feitas pelo empregador e também pode reportar divergências.

A grande vantagem para as empresas é que os dados serão provenientes do eSocial, o que deve simplificar os processos e reduzir a burocracia , consequentemente, o empregador não precisará mais se preocupar em fazer as anotações na CTPS em papel.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

