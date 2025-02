Sem água há 48h, moradores desabafam: “Tomamos banho na academia”

Moradores de algumas ruas do bairro Uberaba, em Curitiba, estão na bronca com a Sanepar. Segundo denúncia encaminhada à Tribuna, faz dois dias que as torneiras estão secas e as previsões de retorno do abastecimento não estão se concretizando, tornando o dia a dia dos moradores um verdadeiro caos.

“Começou na quarta às 15h era para acabar ontem às 15h. Aí sem aviso nenhum foi para hoje às 10h e agora mudaram de novo para as 23h. Tá todo mundo enlouquecido por aqui”, disse a representante comercial Ana Justino, moradora do Uberaba.

A falta d’água tem gerado situações constrangedoras. “Já tive que ir na casa da sogra para tomar banho e até em um hotel. A água da caixa acabou faz tempo”, disse. “Até água da chuva nós juntamos para usar nas descargas. Vizinhos tão tomando banho na academia”, desabafou

Outra moradora, Kelly Sievers, reclamou da falta de atendimento efetivo da Sanepar. “Falta d’água sem aviso prévio. Depois era para voltar uma hora, depois mudaram para outra e hoje mudaram de volta. Os canais de atendimento (0800/WhatsApp/site) da Sanepar não tem nada e só cai em gravação ou mensagem pré-gravada”, reclamou

E aí, Sanepar?

Em resposta ao questionamento da reportagem, a Sanepar enviou uma nota oficial sobre o problema ocorrido na região. “A Sanepar informa que houve um rompimento na região. O conserto foi realizado e as equipes aferiram 15 mca (Metros de Coluna D’água, medida usada para classificar a pressão da água) nas redes de distribuição da região (acima de 10 mca indica normalidade)”.

Ou seja, o fornecimento de água, segundo a Sanepar, foi normalizado no geral. Mas, a empresa vai enviar técnicos para avaliar a situação no endereço das reclamantes. “A Sanepar está deslocando uma equipe para verificar a situação pontual do imóvel localizado no endereço citado”, disse.