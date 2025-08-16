Seis unidades de saúde de Curitiba abrem neste sábado para vacinação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste sábado (16), moradores de Curitiba terão a oportunidade de atualizar a carteira de vacinação em seis unidades de saúde que estarão abertas pela manhã. As unidades Solitude (Cajuru), Sambaqui (Ganchinho), Maria Angélica (Pinheirinho), Nossa Senhora da Luz (CIC), São José (Augusta) e São Braz (São Braz) oferecerão vacinas para toda a população, além de serviços específicos para pacientes previamente agendados.

“Nosso objetivo é facilitar a vida do cidadão, ampliando o acesso aos serviços da Saúde em horários alternativos. Se você mora na região de uma das unidades abertas neste sábado, não perca a chance de atualizar sua carteira vacinal”, orienta a secretária municipal da Saúde, Tatiane Filipak.

A secretária pede a atenção das pessoas que agendaram a realização de avaliações e exames. “Muitas vezes os pacientes esquecem do compromisso e o não comparecimento deixa as equipes ociosas, além de ocupar a vaga de alguém que poderia ser atendido”, alertou.

Estarão disponíveis para todos os moradores as vacinas contra gripe (pessoas com 6 meses ou mais), dengue (crianças e adolescentes de 10 a 14 anos) e covid para públicos prioritários. Além disso, serão aplicadas todas as vacinas do calendário de rotina, como BCG, hepatite B, pentavalente, VIP (pólio), rotavírus, meningo C, febre amarela, tríplice viral, varicela, tetraviral, hepatite A, dupla adulto, HPV, dTpa adulto, pneumo 10, meningo ACWY e DTP.

Em celebração ao Agosto Dourado e ao Dia Mundial da Gestante, comemorado na sexta-feira (15), as unidades São Braz e Sambaqui realizarão oficinas especiais para gestantes. Na São Braz, o evento às 9h abordará temas como amamentação, caderneta da gestante, autocuidado e cuidados com o bebê. Já na Sambaqui, durante o período de funcionamento, as gestantes poderão discutir medos, mitos, prevenção e sanar dúvidas, além de haver inserção de DIU e coleta de preventivo para pacientes agendadas.

As unidades Maria Angélica, Nossa Senhora da Luz e São José oferecerão um circuito especial de cuidados para pacientes diabéticos de suas regiões, incluindo avaliação médica, odontológica, entrega de glicosímetros e coletas de exames laboratoriais, mediante agendamento prévio.

No Distrito Sanitário Cajuru, a unidade Solitude, além da vacinação, atenderá pacientes com hipertensão previamente agendados.

Confira os endereços e horários:

US Solitude

R. Isaías Ferreira da Silva, 150 – Cajuru

Horário: 7h às 11h

US Sambaqui

R. Roberto Dala Barba, 44 – Ganchinho

Horário: 8h às 11h

US Maria Angélica

R. Prof. Júlio Teodorico Guimarães, 337 – Pinheirinho

Horário: 8h às 12h

US Nossa Senhora da Luz

R. Emídio Nonato da Silva, 45 – CIC

Horário: 7h às 13h

US São José

R. Piraí do Sul, 280 – Augusta

Horário: 8h às 12h30

US São Braz

Rua Antônio Escorsin, 1960 – São Braz

Horário: 8h às 12h