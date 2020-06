Previsão do tempo

Nesta segunda-feira (8), o dia amanheceu com baixas temperaturas em Curitiba. Por causa da forte presença do sol, o frio de 7ºC de logo cedo logo vai embora e a máxima pode chegar aos 22ºC a partir das 13h. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), esta segunda-feira promete ser o dia mais frio da semana em Curitiba.

Há presença de sol firme e céu aberto na capital, mas no interior a previsão é de geada, principalmente no Centro-Sul do estado, e também em parte dos Campos Gerais.

Em boa parte do interior, há a presença de muita nebulosidade nesta segunda e pode chover nas regiões mais próximas do Paraguai e Mato Grosso do Sul. Segundo o Simepar, essas áreas de instabilidade devem ocasionar apenas chuvas rápidas e localizadas.

Já no noroeste e litoral, o tempo permanece firme durante todo o dia. Em Jacarezinho, na região noroeste, a mínima alcança os 11ºC e a máxima pode chegar aos 28ºC. Rio Negro, ao sul do estado, deve ter frio para valer, com mínima prevista para os 4ºC e máxima de 22ºC.