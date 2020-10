A secretária municipal de Saúde, Márcia Huçulak, recomendou exercício físico para melhoria do humor e da qualidade de vida a cidadãos que reclamaram da falta de medicamento em Unidade de Saúde no Facebook do prefeito Rafael Greca (DEM).

publicidade

Um post do prefeito, prometendo, se reeleito, ampliar as atribuições do aplicativo Saúde Já, recebeu um comentário com reclamação de que estariam faltando medicamentos na Unidade de Saúde do Umbará. Huçulak respondeu questionando qual seria o medicamento.

+ Viu essa? Com 3.650 casos ativos, Curitiba tem mais três mortes e 386 infecções por coronavírus

A paciente informou que tratava-se da amitriptilina, um antidepressivo. Outra pessoa comentou que também não conseguiu a droga na região do Santa Cândida e, então, a secretária respondeu: “Gente, vamos andar, fazer atividades físicas melhora o humor e a qualidade de vida. Haja antidepressivo”.

A resposta da secretária foi apagada do Facebook na manhã desta sexta-feira (30). Através da assessoria de imprensa, a Prefeitura Municipal de Curitiba informou que “a Secretaria de Saúde vai verificar a reclamação da cidadã”. Sobre a postagem em resposta à falta de medicamento, a prefeitura informou que não caberia comentar uma opinião pessoal da secretária.

publicidade

+ Leia também: Vereadora Julieta Reis renuncia à candidatura e está fora das eleições 2020 em Curitiba

Oposição critica

Candidato ao posto de Greca nas Eleições deste ano, Goura (PDT) lamentou a declaração feita pela secretária da Saúde de Curitiba. “Lamentável essa declaração da secretária de saúde de Curitiba. É o reflexo do desmonte do serviço público e da falta de respeito da atual gestão com quem depende desses serviços”.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.