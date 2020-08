“Essa semana a gente ficou muito chateada, eu pessoalmente, a gente tem um histórico aqui de gente séria e aqui a gente não brinca. Fiquei muito triste quando uma pessoa falou que a gente fica o dia inteiro reunido para pintar uma bandeirinha”, desabafou a secretária municipal de saúde, Márcia Huçulak, na transmissão do boletim epidemiológico de sexta-feira (21), que apontou mais 18 mortes e 297 novos casos confirmados de covid-19, em Curitiba. Com a atualização dos dados, divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a capital contabilizou 29.269 casos e 891 óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia, no mês de março.

As frases da secretária aconteceram devido a alteração da cor da bandeira que passou de laranja para amarela em Curitiba, na última terça-feira (18). A mudança ocorreu, segundo a SMS, após a análise de nove indicadores técnicos, que vão desde o nível de propagação da doença, capacidade de atendimento da rede e números de óbitos (ver lista completa abaixo). Na visão da secretária, pessoas estariam relacionando a mudança com o atual “momento do ano”, como afirmou Márcia, sem no entanto, mencionar diretamente a palavra eleições.

“A gente olha o indicador com muita seriedade e muita responsabilidade com a sociedade curitibana. O nosso painel não foi questionado por uns 120 dias. Esta semana foi dito que nós viramos amarelo por conta do momento desse ano, fazendo uma ilação desrespeitosa com a nossa equipe. Nós temos um trabalho consistente, todos os dias nós sentamos aqui, faça chuva ou faça sol, nós estamos aqui desde o início da pandemia, desde janeiro na verdade”, disse Márcia Huçulak.

Ainda no começo da semana, o prefeito Rafael Greca (DEM), o prefeito postou no Facebook que tomou a decisão de voltar ao alerta amarelo após o “Comitê Curitibano de Técnica e Ética Médica ” constatar a queda de 20% no número de novos infectados e 20% de diminuição no número de óbitos. Segundo Greca, também foi verificada redução na cadeia de transmissão do vírus. “O índice de replicabilidade que já foi de “1 para 4 pessoas” passou para menos de 1″, escreveu o prefeito.

Indicadores do que determinam as mudanças de bandeira de Curitiba

Propagação da doença

Número de casos novos confirmados nos últimos sete dias em relação ao número de casos novos confirmados nos sete dias anteriores.

Número de internados por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) em UTIs no dia em relação ao mesmo número de sete dias atrás.

Número de pacientes de covid-19 confirmados em leitos de UTI no dia em relação ao mesmo número de sete dias atrás.

Número de pacientes de covid-19 confirmados em leitos clínicos no dia em relação ao mesmo número de sete dias atrás.

Número de casos confirmados nos últimos sete dias para cada 100.000 habitantes.

Número de óbitos nos últimos sete dias para cada 100.000 habitantes.

Capacidade de atendimento

Número de leitos de UTI disponíveis para atender covid-19 no dia.

Número de leitos de UTI disponíveis para atender covid-19 no dia em relação ao mesmo número de sete dias atrás.

Número de leitos de enfermaria disponíveis para atender covid-19 no dia em relação ao mesmo número de sete dias atrás.