Como todos os dias, a Secretaria da Saúde de Curitiba realiza a transmissão ao vivo do novo boletim com a atualização dos casos do coronavírus na capital paranaense. Pela manhã, foi confirmada a primeira morte em Curitiba pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavirus (Sars Cov-2). Durante a tarde, outras duas mortes foram confirmadas. Assista abaixo!

A primeira morte em Curitiba foi de uma mulher de 56 anos, que estava internada desde o dia 29 de março em um hospital público. A mulher tinha agravantes de saúde: diabetes e anemia causada por uma hemorragia gástrica. Além disso, ela viajou recentemente a São Paulo, o epicentro da pandemia no Brasil.

As outras duas mortes foram confirmadas a tarde. Uma mulher de 87 anos, que tinha demência (tinha acompanhamento de cuidadoras) e fez uma fratura de fêmur. Foi operada e após regressar a Curitiba, apresentou complicações digestivas, respiratórias e recebeu a informação de que onde ela estava, em Santa Catarina,uma pessoa estava com o coronavírus. Após investigação, caso foi confirmado. Ela ficou em estado grave na UTI e hoje morreu.

O terceiro paciente, morreu no início da tarde. Estava em estado grave, no final de semana o coronavírus foi confirmado. Era um homem, tinha 94 anos, neoplasia e outras comorbidades, insuficiência cardíaca e renal. Suportou três dias internado, mas não resistiu.

Duas mortes ainda estão em investigação.

Atualmente 71 pessoas já se recuperaram do coronavírus, 192 casos estão confirmados em Curitiba e 138 seguem suspeitos. De sábado para hoje, são 30 novos casos, sendo 14 que estão em internamento. Ao todo, são 51 internados (média de idade 59 anos).

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

