O desafio de manter as pequenas e médias empresas diante da crise humanitária do novo coronavírus tem sido difícil. Sem o atendimento presencial para evitar a disseminação do vírus, o Sebrae do Paraná criou uma força-tarefa para atender empreendedores de micro e pequenas empresas em todo o estado.

O portal do Sebrae/PR concentrou todas as informações dos canais digitais de atendimento ao público, seja WhatsApp, pelo 0800 570 0800 e outros telefones regionais, e até o acesso livre e gratuito de orientações e exemplos de outros empreendedores que encontraram soluções inovadoras diante da crise.

Os empreendedores que precisam de ajuda mais específica podem receber assessoria de consultores do Sebrae em vídeo. Além de todo atendimento e suporte técnico, o portal também conta com materiais gratuitos, como planilhas, e-books, infográficos e mais de 100 palestras, oficinas e cursos EAD nas áreas de gestão, marketing, mercado e vendas, planejamento, empreendedorismo, etc.

Mais atingidos pela crise

De acordo com um levantamento do Sebrae, os setores mais afetados pela crise do coronavírus são construção civil, alimentação fora do lar, moda e varejo tradicional. Ainda segundo a entidade, cerca de dez segmentos foram mais atingidos pela crise, que envolvem mais de 21,5 milhões de empregos no Paraná.

Para ajudar a todos esses empresários, o Sebrae oferece ainda o canal do YouTube Conecta, com informações e entrevistas exclusivas em vídeo sobre o universo do empreendedorismo.