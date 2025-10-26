Sargento do Corpo de Bombeiros é uma das vítimas de grave acidente na BR-476

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Jonas de Oliveira Ribeiro, 3º sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, foi uma das vítimas de um acidente fatal registrado neste sábado (25/10) na BR-476, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Ele estava acompanhado da esposa, Rita de Cássia Padilha, de 45 anos, e do neto, de cerca de dois anos.

O acidente envolveu a caminhonete em que a família viajava e um caminhão conduzido por um motorista com a habilitação suspensa. A colisão ocorreu no quilômetro 163 da rodovia e, apesar da gravidade do impacto, o motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

Durante a batida, a criança que estava no veículo foi ejetada para fora, já que o automóvel não possuía cadeirinha ou bebê-conforto. A equipe aeromédica prestou atendimento imediato, e a criança foi transportada de helicóptero ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba, apresentando traumatismo craniano. Após atendimento médico, a criança recebeu alta.

Os demais ocupantes do veículo não sobreviveram. Jonas e a esposa Rita morreram no local do acidente. A mulher chegou a receber socorro dentro da ambulância, mas não resistiu aos ferimentos. Um cachorro que acompanhava a família na caminhonete também morreu no local.

Jonas de Oliveira Ribeiro atuava no posto dos Bombeiros da Lapa, cidade localizada a aproximadamente 44 quilômetros do local da batida. O sargento foi sepultado em Contenda, neste domingo (26/10). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) segue investigando as circunstâncias do acidente.