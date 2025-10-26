Duas pessoas morrem e criança é ejetada de carro em grave acidente na BR-476

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Duas pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão, registrado na BR-476, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na tarde de sábado (25/10). A colisão ocorreu no km 163 da rodovia e acionou o Núcleo de Operações Aéreas da Polícia Rodoviária Federal no Paraná (NOA/PRF) para prestar apoio no atendimento médico.

De acordo com informações da PRF, no local havia três vítimas. Duas delas, um homem, de aproximadamente 40 anos, e uma mulher, de cerca de 50 anos, morreram no local do acidente. Eles estavam no automóvel.

No carro também havia uma criança, um menino de cerca de dois anos de idade, que foi ejetado do veículo após a batida. Ele foi encontrado com ferimentos na testa e sinais de traumatismo cranioencefálico (TCE), permanecendo consciente e respirando espontaneamente.

Após estabilização pela equipe aeromédica, a criança foi removida de helicóptero ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba, com lesões graves.

Criança não estava na cadeirinha em grave acidente na BR-476

De acordo com o boletim da polícia, não havia cadeirinha para a criança dentro do veículo. A PRF também afirma que o motorista do caminhão estava com medida administrativa de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

As causas e a forma como ocorreu o acidente continuam sendo investigadas.