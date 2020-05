A prefeitura de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, pretende instalar no calçadão da Rua XV de novembro, no centro da cidade, uma cabine de descontaminação doada pela empresa Tower Parts à cidade. A medida é para combater o avanço do coronavírus, já que a cidade conta com 29 casos confirmados, 19 recuperados e uma morte, segundo boletim desta terça-feira (05) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

publicidade

+Leia mais! Usa máscaras de pano? Faça a limpeza correta!

Segundo a prefeitura, o equipamento utiliza produtos inofensivos à saúde e também ao meio ambiente e promete descontaminar as roupas de uma pessoa em apenas cinco segundos.

Segundo a prefeitura, porém, o local exato de instalação ainda está em estudo, mas em breve será divulgado oficialmente.

“Muitas pessoas e empresas tiraram um pouco do seu tempo e até mesmo de parte do seu financeiro, para ajudar a cidade a combater o Covid-19, este é um momento difícil, mas vejo uma mobilização para ajudar a manter São José dos Pinhais em pé na pandemia”, disse o prefeito Toninho Fenelon.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar?

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?