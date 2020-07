A cidade de São José dos Pinhais, na região Metropolitana de Curitiba, decidiu liberar a abertura do comércio para esta quarta-feira (15). O anúncio foi realizado pelo prefeito Toninho Fenelon em uma live pelo Facebook. A cidade ficou com as lojas consideradas não essenciais fechadas por 14 dias, seguindo recomendação do governo estadual pelo decreto publicado no dia 30 de junho atingindo 134 municípios de 7 regionais.

No pronunciamento, o prefeito comentou que a decisão não é definitiva, pois aguarda para esta terça-feira (14), uma solução por parte do governador Ratinho Jr. quanto à prorrogação por mais sete dias ou não das medidas mais restritivas contra o novo coronavírus. “Encerrando o decreto do governo estadual, cabe à prefeitura tomar decisões e anuncio a liberação do comércio. Nossa preocupação é salvar vidas, mas estamos preocupados com a economia local. É uma questão de sobrevivência para o pequeno comerciante. Quero pedir que reabrindo, temos que manter todas as medias protetivas e vamos levar isto muito a sério com a restrição de pessoas no interior das lojas, uso de máscaras e álcool em gel, enfim, todas as medidas que estão em vigência no nosso município”, relatou o prefeito.

Covid-19 em São José dos Pinhais

Segundo o boletim da Divisão de Vigilância Epidemiológica Municipal de segunda-feira (13), a cidade possui 913 casos confirmados, com 746 pacientes recuperados e 53 mortes. Além disto, 40 pessoas seguem internadas em hospitais e 25 estão em isolamento domiciliar.