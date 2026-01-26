Solidariedade

Santuário e RPC promovem campanha de material escolar

Tribuna do Paraná
Por Assessoria De Imprensa Tai Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 26/01/26 12h35
Foto: Pixabay.

O cheirinho de caderno novo e a alegria de uma mochila colorida são pequenos prazeres que muitas crianças não conhecem. Para transformar essa realidade, o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado na Praça Portugal, no Alto da Glória, se une mais uma vez à RPC na campanha “Doe material escolar para crianças carentes”.

A iniciativa, que chega à sua quinta edição, busca arrecadar itens essenciais para o dia a dia escolar de crianças em situação de vulnerabilidade social em Curitiba. As doações podem ser feitas até o dia 4 de fevereiro, diretamente no Santuário, durante os horários das celebrações.

“A solidariedade também se aprende. Esta campanha não apenas ajuda as crianças, mas desperta nas pessoas atitudes concretas de amor ao próximo”, afirma o padre Joaquim Parron, reitor do Santuário.

Lápis, cadernos, mochilas, canetas e estojos estão entre os materiais que podem ser doados. Ao longo dos anos, a campanha já beneficiou centenas de famílias que não possuem condições financeiras para adquirir o material escolar dos filhos.

Para 2026, a ação pretende atender seis comunidades da capital paranaense, com destaque para a Vila União e a Vila Pontarola, no bairro Tatuquara; Vila Novo Guaporé, no Campo Comprido; além das vilas Pantanal e 4 de Novembro.

A parceria entre o Santuário e a RPC reforça o compromisso de ambas as instituições com a promoção da dignidade humana, da educação e da solidariedade. Um gesto simples, como a doação de um caderno, pode transformar realidades e abrir portas para o futuro de muitas crianças.

Quem quiser contribuir pode levar suas doações diretamente ao Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praça Portugal, s/n, Alto da Glória. Para mais informações, basta ligar para (41) 3253-2031.

A campanha segue até 4 de fevereiro e aceita itens como lápis, cadernos, mochilas, canetas, estojos e outros materiais escolares. Todas as doações serão direcionadas para crianças em comunidades vulneráveis, garantindo que elas possam iniciar o ano letivo com mais dignidade e condições adequadas de aprendizado.

