Fechada há cerca de três anos, a Santa Casa de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, finalmente vai à leilão. Segundo o leiloeiro Helcio Kronberg, está marcado para abril de 2020 o leilão, com lance inicial de R$ 8 milhões.

A Santa Casa de Colombo vai a leilão por determinação da Justiça. O hospital beneficente acumula dívida de mais de R$ 6 milhões.

Com isso, a previsão é de que o hospital volte a operar 30 dias após leilão, com atendimentos progressivos. Com a Santa Casa fechada desde 2017, Colombo não tem nenhum hospital, apenas uma maternidade.

Não há dados dos atendimentos feitos pela Santa Casa antes do fechamento. Mas a estimativa é de esse número chegue a 6 mil atendimentos por mês. A expectativa é de que quem compre o hospital disponibilize pelo menos 50 leitos de atendimento pelo SUS por no mínimo dez anos.

Enquanto a Santa Casa de Colombo não reabre, pacientes da cidade são encaminhados par os hospitais Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo, e demais hospitais de Curitiba: Santa Casa de Curitiba, Hospital de Clínicas, Cajuru, Trabalhador e Evangélico, de acordo com o trauma.