Um dos hospitais mais antigos do Paraná, a Santa Casa de Curitiba, reinaugurou nesta segunda-feira (9) seu pronto atendimento, que passou por uma reforma completa que durou nove meses. Renovado, o espaço amplia a capacidade de atendimento da Santa Casa e deve proporcionar maior comodidade aos pacientes.

Na reforma, a fachada do pronto atendimento foi refeita, espaço e áreas internas foram adequadas em relação à acessibilidade e uma área coberta para embarque e desembarque de pacientes foi construída. Outro espaço da Santa Casa reformulado foi o Centro de Diagnóstico e Tratamento que está com equipamentos novos, ambiente e fluxo de atendimento mais humanizados.

Após a revitalização, o local passou a ser chamado de Pronto Atendimento Dra. Wanessa Portugal, advogada que atuou em favor dos doentes e mais humildes. O Centro de Diagnóstico e Tratamento também foi batizado como forma de homenagem ao Monsenhor Marco Eduardo Jacob da Silva.

Pacientes de Colombo

De acordo com secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, que participou da cerimônia de reinauguração, o local reflete o que prima o Sistema Único de Saúde (SUS), de dar assistência a quem tem necessidade. “A Santa Casa de Curitiba é um marco na saúde do Paraná. É um hospital que está há mais de 140 anos prestando serviços aos cidadãos e se colocando à disposição de quem mais precisa”, afirmou ele, na solenidade.

O secretário ainda destacou a parceria da Santa Casa com o governo estadual, na assistência de pacientes do município de Colombo e falou sobre o projeto para a construção de um heliponto no local. “Em nome do governador Carlos Massa Ratinho Júnior agradeço a diretoria e o Provedor da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, Dom Carmo João Rhoden, por toda a parceria que estamos tendo na obra do heliponto, que é extremamente necessária para este local e também pelo apoio com o município de Colombo”, disse Beto Preto.

Atendimento

O Pronto Atendimento Dra Wanessa Portugal funciona 24 horas por dia, durante toda a semana. No local, serão atendidos pacientes SUS, de convênios e particular. Segundo a administração do hospital, o fluxo dos atendimentos também é novo e foi pensado com base em protocolos clínicos internacionais para garantir prioridades e a segurança dos pacientes.