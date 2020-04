A Sanepar cancelou neste sábado (11) o rodízio de fornecimento de água em bairros de Curitiba e região metropolitana, mas a programação de racionamento para os outros dias até 16 de abril segue em vigência (VER TABELA DOS BAIRROS E DATAS ABAIXO). A companhia de abastecimento vai avaliar dia a dia se mantém ou não o rodízio conforme a tabela apresentada sexta-feira. Neste sábado, a avaliação dos técnicos é de que daria para afrouxar o racionamento.

Justamente agora, no período de pandemia do coronavírus, o Paraná enfrenta a pior estiagem desde 1997, quando o Simepar passou a monitorar as condições climáticas no estado. Curitiba é a cidade que menos teve chuva nos últimos dez meses.

A avaliação da Sanepar da necessidade ou não de racionamento passou a ser feita diariamente desde uinta-feira (9). Por causa da estiagem que atinge o Paraná, a Sanepar ressalta que o alerta para o uso racional e consciente da água continua, para que não haja falta durante o combate ao coronavírus (Covid-19).

Rio Miringuava, que abastece Curitiba, está 60% abaixo de seu volume normal. Foto: Geraldo Bubniak / Governo do Paraná

A recomendação é reaproveitar a água do tanque e da máquina de lavar roupas, reutilizando-a na limpeza, na rega de plantas, na lavagem de calçadas e tapetes e no vaso sanitário, além de reduzir o tempo no chuveiro, fechar as torneiras ao lavar louça, escovar os dentes e fazer a barba. Outras atividades, como lavar carros, calçadas, regar jardins, devem ser adiadas para quando passar o período de estiagem.

Monitoramento

Todos os dias, a equipe técnica avalia como estão as condições dos reservatórios para decidir se mantém ou não a programação de rodízio para aquele dia. O período de rodízio tem início sempre às 8h, com normalização prevista para as 8h do dia seguinte.

Fazendo a análise diária do sistema, a Sanepar estuda a possibilidade de reduzir o tempo de fechamento para todos os setores e até mesmo a suspensão do rodízio, para isso depende da colaboração de todos. A orientação é para que sejam priorizados os usos para o consumo humano, alimentação e higiene pessoal.

A Sanepar reitera que as áreas de produção, tratamento, distribuição e controle operacional permanecem trabalhando 24 horas por dia. A recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é que os imóveis tenham caixa d’água compatível com o tamanho da família, com reservação suficiente para 24 horas.

A companhia envia SMS (mensagem de texto para o celular) com avisos de falta d’água e outras orientações aos clientes que cadastrarem o seu telefone e autorizarem o envio das mensagens. A atualização dos dados cadastrais pode ser feita no no aplicativo Sanepar Mobile ou no site (na aba Clientes – Outros Serviços – Atualização Cadastral). Para qualquer acesso, o cliente precisa do número da matrícula do imóvel.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Rodízio de 12 15 abril

12 de abril de 2020

Bairros afetados: Curitiba (afetados pela área do Recalque do Reservatório Ceasa): Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara, Umbará, Sítio Cercado.

13 de abril de 2020

Bairros afetados: São José dos Pinhais (afetados pela área do Recalque do Reservatório Arujá): Bairro Preto, Arujá, Del Rey, Quississana, Costeira, Ouro Fino.

Araucária (afetados pela área do Recalque do Reservatório Costeira): Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera.

14 de abril de 2020

Bairros afetados: São José dos Pinhais (afetados pela área da Gravidade do Reservatório Arujá): Aristocrata, Centro, Zaniolo, Braga, Cruzeiro, Aguas Belas, Ouro fino, Costeira, Pedro Moro, Santo Antônio, Colônia Rio Grande, Itália, Bom Jesus.

15 de abril de 2020

Bairros afetados: Curitiba (afetados pela área da Gravidade do Reservatório Campo do Santana): Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara.

Araucária (afetados pela área da Gravidade do Reservatório Costeira): Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera