Uma nova medida foi tomada pela Sanepar para amenizar o risco de desabastecimento de água durante a mais severa crise hídrica enfrentada pelo Paraná, em 100 anos. De acordo com a empresa, na última sexta-feira (3) foi iniciada a captação de água da Pedreira Orleans, em Campo Magro, Região Metropolitana de Curitiba, para lançamento no Rio Passaúna. A operação permitirá a reposição de 150 litros por segundo no reservatório da Barragem do Passaúna.

A operação é considerada estratégica pela Sanepar, porque, além de obter água de alta qualidade e em grande volume, ela tem um diferencial logístico: não há necessidade de construção de adutoras para transferir a água, somente uma ligação por dois dutos de 150 metros de extensão já é suficiente.

Água captada de pedreira vai reforçar a Barragem do Passaúna. Foto: Sanepar

A empresa ainda explica que toda a produção será escoada no leito do rio que levará, por um trecho de sete quilômetros, até o reservatório. Os 150 litros por segundo representam 8% da capacidade de reservação do Passaúna e a operação deve durar quatro meses.

Para o diretor de operações da Sanepar, Paulo Dedavid, esta é mais uma medida adotada pela companhia neste período de estiagem, para garantir reservação do sistema abastecimento. “Essa é uma estratégia da Sanepar”, disse Dedavid.

Segundo ele, a primeira pedreira usada de maneira semelhante foi a da Malhada, em São José dos Pinhais, que joga água direto no Rio Miringuava e contribui com a estação de tratamento.

“A do Orleans tem um volume de 1,7 milhão de metros cúbicos suficientes para o funcionamento de 12 dias da Estação de Tratamento de Água Passaúna, que produz 2 mil litros/segundo. Vai economizar água represada da Barragem do Passaúna nesse período de estiagem”, afirmou o diretor de operações da Sanepar.

