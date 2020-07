É fake news a informação de que o retorno das aulas presenciais no Paraná já tem data definida. A Secretaria Estadual da Educação e do Esporte (Seed) esclarece que não há nenhum retorno marcado para 17 de agosto. A notícia que vem sendo divulgada é falsa. A secretaria alerta que qualquer definição de retorno será informada pelos canais oficiais de comunicação da Seed.

Nas últimas semanas, segundo informado pela pasta, foi oficializado um comitê de retorno das aulas presenciais no pós-pandemia, com a inclusão de equipes da Casa Civil e das secretarias da Saúde e do Planejamento e Projetos Estruturantes, representantes de escolas particulares e professores.

O diretor-geral da Secretaria da Educação, Gláucio Dias, explica que a intenção do comitê, além de trazer segurança aos paranaenses, é justamente evitar especulações e trazer informações precisas sobre a volta das aulas presenciais.

“Antes de definirmos data, vamos definir como faremos a volta. Isso passa por questões como a gestão de pessoal, com a preocupação de não expor ninguém, em especial do grupo de risco”, destacou o diretor.

O comitê tem o objetivo de estabelecer um plano unificado de retorno das aulas presenciais em todo o Paraná. Só com este plano definido e a partir do monitoramento da pandemia feito pela Secretaria da Saúde é que a data de retorno presencial será definida.

“Queremos trazer segurança para as famílias paranaenses, e isso se faz com planejamento sério e informação. Este é o momento crítico da doença. Estamos acompanhando de perto o trabalho feito pela Secretaria da Saúde e só voltaremos quando pudermos garantir a segurança de todos, dos alunos, dos pais e mães e também dos professores e servidores da Educação”, finalizou Glaucio.

Os canais de comunicação da Seed na internet são o site www.educacao.pr.gov.br e as páginas oficiais da Seed nas redes sociais, no Facebook e Instagram.

