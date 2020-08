Mesmo com sistema de rodízio e forte estiagem, não é difícil encontrar por Curitiba quem esteja ignorando o pedido da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) para não desperdiçar água. Como forma de frear esse abuso, a Sanepar lançou nesta terça-feira (18) um canal de denúncias de uso irresponsável de água em Curitiba e região metropolitana.

O disque denúncia Alerta Água é um número de WhatsApp. Os consumidores podem enviar fotos e vídeos de casos de desperdício, informando o endereço e o local da situação pelo número (41) 99521-3022. Por meio da denúncia, equipes da Sanepar entrarão em contato com a pessoa que estiver desperdiçando água para uma abordagem socioeducativa.

A companhia destaca que neste momento, mesmo as chuvas dos últimos dias, a água deve utilizada somente para alimentação, higiene pessoal e limpeza essencial da casa, como descarga e lavar louça. Saiba aqui como economizar água com algumas simples dicas.

Rodízio mais rígido

Desde a última sexta-feira (14), Curitiba e região metropolitana seguem um rodízio no abastecimento de água mais rígido. O fornecimento será normalizado por um dia e meio, 36 horas, e um dia e meio as casas ficarão sem água. O baixo nível dos reservatórios fizeram com que a companhia apertasse mais as medidas de racionamento, para manter toda a região abastecida.

