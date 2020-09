A Ambev Tech, hub de tecnologia da maior cervejaria do Brasil, está com mais de 100 vagas abertas para profissionais da área de todo o País. O fato das sedes da empresa ficarem em Blumenau (SC), Maringá (PR), Sorocaba e Campinas (SP) não são impeditivos para os candidatos, já que o “serviço” será 100% home-office. Ou seja, moradores de qualquer lugar do país – inclusive das cidades citadas – podem concorrer a uma vaga.

publicidade

>>> Veja como se inscrever no final do texto!

Para aqueles que decidirem trabalhar o período integral em casa, a empresa ainda vai ajudar com os custos iniciais de montar o escritório, vai enviar os equipamentos necessários – notebook, teclado e mouse, por exemplo – além de oferecer um subsídio mensal para auxiliar com as despesas que devem aumentar – como a internet e a conta de luz.

Além da ajuda financeira, o time da Ambev Tech também criou atividades que ajudam na integração. A cada 15 dias, por exemplo, eles fazem um Happy Hour virtual com toda a equipe e já realizaram, inclusive, um show de talentos via Zoom. Isso ajuda a criar um ambiente mais seguro e acolhedor, segundo a empresa. Quem ficar 100% em home office, também receberá dicas de nutricionistas, para montar um cardápio balanceado e prático em casa, bem como momentos de alongamento durante a semana, conduzidos por profissionais via Zoom.

+ Leia mais: Pesquisa aponta intenções de voto pra prefeitura de Curitiba. Veja os números!

publicidade

“Na Ambev Tech, a gente é apaixonado por duas coisas: tecnologia e cerveja. Temos um time fera, que está liderando a transformação digital dentro da Ambev, e procuramos mais gente para fazer parte desse processo”, conta Eduardo Horai, VP de Tecnologia da Ambev.

As vagas são variadas, para desenvolvedores(as), arquitetos(as) de software, engenheiros(as) de dados e product owners, por exemplo, sendo que a empresa utiliza as linguagens: C#, React, Angular, Android, Java e Python entre outras. O regime 100% em home office é opcional, os candidatos também podem escolher um modelo híbrido ou podem optar por trabalhar nos escritórios da cia.

No momento, no entanto, por causa da quarentena, toda a equipe está trabalhando à distância. As inscrições já estão abertas neste site -> https://hbsis.gupy.io/