Sacolão da Família completa 28 anos em Curitiba com alimentos a R$ 3,99/kg

O programa Sacolão da Família, que oferece frutas, verduras e legumes frescos a preço único de R$ 3,99 o quilo, completa 28 anos de existência neste sábado (22/11) em Curitiba. Criado em 1997 para facilitar o acesso a alimentos nutritivos, o programa conta atualmente com 12 unidades distribuídas pela cidade, servindo como referência de política pública de segurança alimentar.

Em 2024, as unidades do Sacolão da Família comercializaram 9.729 toneladas de alimentos, reforçando sua relevância no dia a dia das famílias curitibanas. O programa não exige cadastro ou critérios de renda, estando aberto a todos os moradores, o que amplia seu alcance e fortalece sua função social.

>>> Clique aqui e veja o endereço de todos os sacolões da família

Diversidade e regularidade na oferta

O Sacolão da Família mantém uma pauta mínima de hortifrútis ofertados, ajustada conforme a estação do ano. São 23 itens no outono-inverno e 30 na primavera-verão, garantindo diversidade e regularidade ao longo de todo o calendário. Essa característica é especialmente importante em regiões que carecem de opções comerciais, os chamados ‘vazios urbanos’.

Além do impacto direto no orçamento das famílias, o programa também contribui para equilibrar o mercado local. Segundo a Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, a presença dos Sacolões incentiva o comércio da região a revisar seus preços, beneficiando toda a população com uma concorrência mais justa.