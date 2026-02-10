Sacola no telhado denuncia mulher por tráfico em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A tentativa de se livrar das evidências jogando uma sacola no telhado não deu certo para uma mulher que acabou presa por tráfico de drogas no bairro Caximba, em Curitiba, nesta terça-feira (10/02).

Policiais militares do 13º Batalhão realizavam o patrulhamento rotineiro pela região quando avistaram a suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ela tentou se desfazer rapidamente de uma sacola, arremessando-a sobre um telhado próximo.

O gesto desesperado chamou a atenção dos policiais, que realizaram a abordagem imediatamente. Na verificação dos dados, a equipe descobriu que contra ela havia um mandado de prisão em aberto, justamente pelo crime de tráfico de drogas.

A situação piorou quando os policiais recuperaram a sacola descartada. No interior, foram encontradas 94 porções de cocaína, totalizando aproximadamente 90 gramas da substância, além de 32 porções de crack (cerca de 3 gramas) e duas porções de maconha (aproximadamente 1 grama). Junto ao material, os policiais também apreenderam R$ 144,00 em dinheiro trocado, típico de atividade de venda de entorpecentes.

Com as evidências em mãos, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à delegacia competente, onde permaneceu à disposição da Justiça. Todo o material apreendido seguiu para os procedimentos legais cabíveis.