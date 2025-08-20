Sabe quanto vale seu veículo? Veja como consultar o preço na Tabela Fipe

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na hora de comprar um carro, dar entrada em um financiamento ou até calcular o valor de impostos, muitos condutores recorrem à Tabela Fipe, considerada a principal referência de preços médios de carros, motos e caminhões usados e novos no Brasil. Saber o valor é importante, pois esse valor é utilizado como base de cálculo para o IPVA no Paraná, que acabou de ter um desconto de 45% anunciado para 2026.

Saber como consultar e interpretar a Fipe é essencial para tomar decisões mais seguras e evitar prejuízos na compra ou venda de um veículo. Quer descobrir quanto vale seu carro, moto ou caminhão? A média de preços pode ser facilmente consultada pela internet.

Para acessar os valores na Tabela Fipe, basta entrar no site oficial, clicar na aba “Indicadores” e selecionar a opção “Preço Médio de Veículos”. Em seguida, é preciso escolher a categoria do veículo a ser pesquisado.

O sistema oferece duas opções de consulta: pesquisa comum ou pesquisa por código Fipe. Na pesquisa comum, o usuário deve selecionar o tipo de veículo, o ano, a marca e o modelo.

Após configurar os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. O site então exibirá o preço médio de mercado do veículo, além de informações sobre ano, tipo de combustível e o código Fipe.

Já na pesquisa por código Fipe, basta inserir o código do veículo, selecionar o ano e clicar em “Pesquisar” para obter o valor médio correspondente.

Vale lembrar que a Tabela Fipe não corresponde com um preço de venda fixo. Eles funcionam como referência de mercado, podendo variar de acordo com o estado de conservação do veículo, a quilometragem, a região do país e outros fatores específicos.

