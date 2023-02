O estado do Paraná está sob alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com indicativo de “perigo” para tempestades neste sábado. A previsão é de que o tempo fique fechado a maior parte do dia, com temperaturas mais amenas e vento com razoável intensidade em algumas regiões da cidade. O Simepar mantém previsão de tempo nublado durante o sábado, especialmente para a Grande Curitiba.

“O ambiente atmosférico ainda é de instabilidade em boa parte do Paraná. Entre o leste (RMC/litoral), Campos Gerais, norte pioneiro e o noroeste paranaense pode chover a qualquer momento do dia, com chuvas que podem vir acompanhadas de alguns raios a partir da tarde. Entre o oeste e o sudoeste do Estado, as chuvas previstas devem ser de fraca intensidade, em sua grande maioria”, diz nota publicada no site do Simepar.

Em Curitiba, a mínima prevista é de 19°C e a máxima de 25°C. No litoral do Paraná, a máxima, apesar do tempo fechado, pode chegar a 30°C.

A partir do domingo, a chuva deve dar uma trégua na maioria das regiões do Paraná. Ainda podem ocorrer chuvas na divisa com o estado de São Paulo, mas no resto do estado as temperaturas devem se elevar consideravelmente entre as primeiras horas e o decorrer do dia.



.