Ao som da marchinha, Allah-lá-ô, ô ô ô ô ô ô, mas que calor, ô ô ô ô ô ô, o sábado (22) de Carnaval não vai estar perfeito aos foliões curitibanos e também para quem estiver nas praias paranaenses. A vantagem, porém, é que não vai estar aquele sol e o céu nublado vai dominar o dia. Não descarte uma chuva, que pode chegar para refrescar os ânimos da turma.

Em Curitiba, a máxima pode bater 19 graus nesse sábado, com alguns pontos de sol isolados pela cidade. Para o período noturno, o desfile dos blocos e das escolas de samba do grupo especial, na Marechal Deodoro, não deve chover.

E no Litoral, como fica?

Nas praias, o clima vai estar mais quente. A máxima bate 25 graus, mas a chuva deve entrar na avenida em alguns momentos. Leve aquele capa de chuva estilosa!

Calor no interior?

No interior do Paraná, o calor vai estar presente para ajudar a turma nos blocos. Em Cornélio Procópio, o ponto alto bate 26 graus. O tradicional Trio Elétrico “Canibal” vai estar com tudo na Praça Brasil, no centro da cidade.