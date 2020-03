Os Restaurantes Universitários (RUs) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) vão fechar temporariamente a partir desta segunda-feira (15). A ação é preventiva para evitar a proliferação do novo coronavírus e segue determinação da Prefeitura de Curitiba da Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação do Coronavírus e da Prefeitura de Curitiba.

A medida vai evitar a aglomeração de alunos e professores nos restaurantes. A contaminação de utensílios de cozinha, principalmente talheres que ficam mais expostos ao alcance e manipulação de todos, podem facilitar a proliferação do vírus.

Os sete restaurantes universitários da UFPR servem diariamente mais de 10 mil refeições. Segundo nota emitida pela universidade, manter o restaurante em funcionamento “colocaria em risco a saúde de estudantes, professores e servidores técnico-administrativos”.

Aos estudantes em situação de fragilidade social, a universidade se comprometeu a disponibilizar auxílio-refeição.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

