Ruas terão bloqueios para Passeio Ciclístico do Aniversário de Curitiba

Neste domingo (30), a cidade receberá mais uma edição do tradicional Passeio Ciclístico Condor de Aniversário da Cidade. O evento conta com um percurso de 6,3km e são aguardados aproximadamente dois mil participantes. Haverá bloqueios de trânsito, das 9h às 12h

Para garantir a segurança dos ciclistas, ruas dos bairros Água Verde, Mercês, Rebouças e Bigorrilho serão bloqueadas. São elas: Bento Viana, Getúlio Vargas, Brigadeiro Franco, Padre Agostinho e Cândido Hartmann.

A concentração acontecerá às 7h30 no Hiper Condor Água Verde (Avenida Água Verde, 860), com início do passeio às 9h. O fim do trajeto será no Parque Barigui, em frente ao Museu do Automóvel (Avenida Cândido Hartmann, 2.300). A previsão de encerramento é às 10h30.

Não precisa de inscrição

O evento realizado pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) com patrocínio da rede de supermercados Condor é gratuito e não necessita de inscrição prévia.

Para garantir a segurança dos participantes, contará com a presença de agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) e da Guarda Municipal, veículos da Smelj e serviço de ambulância para prestar, caso necessário, primeiros atendimentos e eventuais remoções.

Ônibus

Em razão do bloqueio da Rua Bento Viana, entre a Avenida Água Verde e Rua Brasílio Itiberê, as linhas de ônibus 010 – Interbairros I (HORÁRIO) e 863 – Água Verde realizarão desvio de itinerário pelas Avenida Água Verde, Dr. Alexandre Gutiérrez e Brasílio Itiberê, sentido Centro/Batel. A alteração vai valer das 5h às 10h.