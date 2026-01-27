Ruas do Capão da Imbuia terão alterações no trânsito para obras de terminal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta quarta-feira (28/1), ruas do bairro Capão da Imbuia, em Curitiba, terão mudanças no trânsito devido às obras do novo terminal de ônibus. A Avenida Presidente Affonso Camargo será bloqueada entre as ruas Hayton da Silva Pereira e Professora Olga Balster a partir das 9h.

Motoristas que trafegam pela Affonso Camargo deverão desviar entrando à direita na Hayton da Silva Pereira, dobrando à esquerda na Francisco Mota Machado e seguindo em direção ao Centro. Apenas moradores poderão acessar o trecho bloqueado.

A partir das 11h de quinta-feira (29/1), a Rua Francisco Mota Machado passará a ter sentido único da Avenida Affonso Camargo para a Rua Benedito Guil, com preferência de tráfego sobre a Ronald José Carboni. Já a Rua Jorge Batista Crocetti terá sentido único da Francisco Mota Machado para Affonso Camargo, com preferência sobre esta última.

Novos semáforos serão instalados no cruzamento das ruas Francisco Mota Machado, Professora Olga Balster e Professor Nivaldo Braga. Agentes de trânsito estarão no local para orientação.

As linhas de ônibus 021 – Interbairros II (anti-horário), 023 – Inter 2 (anti-horário) e X45 – Especial B. Alto/C. Imbuia terão itinerários alterados pelas ruas Ronald José Carboni e Professor Benedito Conceição.

O prefeito Eduardo Pimentel assinará nesta quarta-feira (28/1), às 10h, a ordem de serviço que autoriza o início das obras do novo Terminal Capão da Imbuia. A cerimônia ocorrerá na praça da Rua da Cidadania do Cajuru, em frente ao local da construção.