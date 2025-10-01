Rua XV de Novembro será parcialmente bloqueada em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta quinta-feira (2/10), das 9 às 17h, a Rua XV de Novembro, no Alto da XV, terá interdição de faixas exclusivas para ônibus, nas proximidades do cruzamento com a Rua Padre Germano Mayer.

A interrupção será necessária para a realização de manutenção da linha férrea, sob responsabilidade da empresa Rumo. Os motoristas devem redobrar a atenção, pois os ônibus terão que desviar para as faixas usadas pelos demais veículos.

Durante o período da intervenção, agentes da Superintendência de Trânsito, da Secretatia Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) estarão no local para orientar motoristas e pedestres, garantindo a segurança e a fluidez do tráfego.

A alteração temporária deve impactar principalmente o fluxo de transporte coletivo na região, que é bastante movimentada durante o dia. A orientação é que os usuários do transporte público se programem, já que pode haver atrasos nas linhas que passam pelo local.

Os pedestres também precisam ficar atentos durante a travessia na região, respeitando a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito que estarão no cruzamento.

A previsão é que o serviço seja concluído dentro do prazo estipulado, com a liberação total das vias até o final da tarde de quinta-feira.