A partir de terça-feira (28), a Rua Atílio Bório, entre os bairros Juvevê e Hugo Lange em Curitiba, passa a ser mão única. A alteração vale no trecho de 11 quadras entre os cruzamentos com a Avenida Senador Souza Naves e a Rua Doutor Goulin.

A mudança no trânsito da Atílio Bório acontece às 15h de terça-feira. Agentes de trânsito vão orientar os motoristas.

Com a Rua Atílio Bório em mão única, a via passa a ser uma alternativa para desafogar o trânsito da Rua José de Alencar, via paralela e que tem o mesmo sentido.