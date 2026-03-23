Rua próxima a supermercado tem trânsito bloqueado no Capão Raso

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A Rua Hellen Keller, no Capão Raso, começa a receber a partir desta terça-feira (24/3) as obras de requalificação viária do Novo Inter 2. Para o início dos trabalhos a rua terá bloqueio total ao trânsito no trecho entre as Ruas São Judas Tadeu e Infante Dom Henrique.

A obra inicia com a execução de serviços de terraplanagem e drenagem. Posteriormente, serão feitas intervenções de nova pavimentação, paisagismo, calçadas e fibra óptica. A previsão de duração de todos os serviços é até junho de 2026, a depender das condições climáticas.

O acesso local para moradores e comerciantes será garantido durante o período. A Superintendência de Trânsito (Setran) orienta que os motoristas utilizem rotas alternativas durante a execução dos serviços. O trecho interditado estará sinalizado, com indicação de desvios para melhorar a fluidez do tráfego na região.

Uma opção é utilizar como rotas alternativas a Avenida Brasília e a Rua José Gomes de Abreu. A orientação é desviar pela Avenida Brasília, acessando a Rua Infante Dom Henrique, ou optar pela Rua José Gomes de Abreu, que permite contornar o trecho interditado por dentro do bairro e retomar o trajeto na região da Rua São Judas Tadeu.

O que será feito na rua

Capão Raso tem mais uma rua com obras para melhorar a mobilidade no bairro.

As melhorias na Rua Hellen Keller integram o Lote 2 – Pacote 2 do Novo Inter 2, que envolve 8,8 km do eixo da Avenida Brasília, no Capão Raso e Novo Mundo, com a implantação de dois novos binários, requalificação de 25 ruas com troca de pavimentação, paisagismo, drenagem, calçadas com acessibilidade, iluminação e faixas exclusivas para ônibus, quando for o caso, ampliando a eficiência do transporte coletivo.

Além da requalificação das 25 ruas, o pacote inclui a abertura de dois novos trechos viários: na Rua André João Gasparin, entre o Mercado Municipal Capão Raso e a Avenida Brasília, e a ligação entre as ruas Pedro Gusso e Luis Del Gobbo.

Também estão previstas correções geométricas em cruzamentos e a implantação de um segundo binário nas ruas Professor João Mazzarotto (sentido sul) e Antônio Freitas Barbosa (sentido norte). Com isso, o acesso à Rua Pedro Krasinski pela João Mazzarotto será fechado, evitando impactos no tráfego. A Pedro Krasinski passará a ser uma rua sem saída, com a implantação de um novo balão de retorno.

As obras foram planejadas em etapas para reduzir transtornos, mantendo o tráfego com desvios e sinalização reforçada. O prazo estimado para a conclusão do lote é de 18 meses, com término previsto para agosto de 2027, sujeito às condições climáticas.