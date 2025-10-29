Rua no Umbará passa a ter sentido único de a partir desta quinta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir das 11h desta quinta-feira (30/10), a Rua Albert Sabin, no bairro Umbará, passa a ter sentido único de circulação da Rua Antônio Augusto de Brito para a Rua Guilherme Mehl.

A mudança, feita pela Superintendência de Trânsito, da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), busca organizar a circulação de veículos no local e aumentar a segurança de condutores e pedestres.

Agentes de trânsito da SMDT estarão no local para orientar os motoristas. Em caso de forte chuva ou garoa, a mudança poderá ser adiada.

Intervenções como essa no trânsito da cidade são sempre precedidas por estudos técnicos, que analisam o fluxo de veículos e pedestres, além do impacto no tráfego. Essas análises se baseiam no monitoramento realizado pela SMDT e nas solicitações recebidas pela Central 156 de atendimento ao cidadão e pelo programa Fala Curitiba.