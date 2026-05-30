Rua no Seminário terá sentido único a partir de segunda-feira

A Rua Major Alberto Pereira, no bairro Seminário, terá sentido único de circulação a partir das 11h desta segunda-feira (1/6). O trânsito passará a fluir da José Scuissiato em direção à General Mário Tourinho. A alteração acontece por causa das obras do Novo Inter 2, que utilizam a via como rota de desvio dos trabalhos realizados na Rua Major Heitor Guimarães.

Agentes da Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito estarão no local para organizar o fluxo de veículos e garantir a segurança de motoristas e pedestres. Caso chova, a mudança poderá ser adiada para outro dia. O Novo Inter 2 faz parte de um programa de obras da prefeitura que prevê investimentos de mais de R$ 6 bilhões até 2028.