Rua no Xaxim terá preferência de tráfego a partir de segunda

A partir das 11h de segunda-feira (1/12), a Rua Leôncio Derosso, no bairro Xaxim, em Curitiba, passará a ter preferência de tráfego em relação à Rua Capitão Doutor Antônio José. A mudança ocorre devido às obras de intervenções do projeto Novo Inter 2.

Agentes da Superintendência de Trânsito, vinculada à Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, estarão no local para orientar os motoristas. Em caso de chuva forte ou garoa, a alteração poderá ser adiada.

O Novo Inter 2 faz parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável e prevê a requalificação de mais de 38 quilômetros do percurso das linhas Inter 2 e Interbairros II. Essas linhas transportam cerca de 181 mil passageiros diariamente, conectando 28 bairros de Curitiba.

O projeto conta com financiamento de US$106,7 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e contrapartida municipal de US$26,7 milhões. O objetivo é modernizar a infraestrutura viária, melhorar a acessibilidade e aumentar a eficiência do transporte coletivo na capital paranaense.