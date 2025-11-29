Uma das mais avenidas mais importantes de Curitiba terá bloqueio total

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir das 9h da próxima segunda-feira (1/12), um trecho da Avenida Sete de Setembro, entre as ruas Tibagi e Conselheiro Laurindo, será totalmente bloqueado para obras de drenagem e substituição de tubulação na calçada. A intervenção faz parte das obras do BRT Leste Oeste e deve durar aproximadamente uma semana.

O bloqueio afetará a pista no sentido Praça do Japão. Motoristas deverão desviar pela Rua Mariano Torres, contornar a quadra pela Rua Visconde de Guarapuava e retornar pela Rua Tibagi. Outras quadras da Av. Sete de Setembro já estão bloqueadas devido a obras em andamento.

Esta obra integra o Lote 2.3 do BRT Leste Oeste, com valor contratual de R$ 43,6 milhões e prazo de execução de 15 meses. O projeto inclui mais de 3 mil metros de nova pavimentação, 2.123 metros de calçadas e 2.010 metros de ciclovias em uma área estratégica da cidade com intenso fluxo de pessoas e diversos modais de transporte.

Motoristas e usuários do transporte coletivo devem ficar atentos às mudanças e considerar rotas alternativas durante o período de obras. A intervenção visa melhorar a operação do Ligeirão Leste/Oeste e aumentar a segurança para pedestres, ciclistas e usuários do transporte público na região.