Rua importante do Portão tem sentido invertido desta quinta-feira

A partir das 14h desta quinta-feira (26), a Rua Professora Doracy Cezzarino, no bairro Portão, terá o sentido de circulação invertido no trecho entre as ruas Francisco Frischmann e Tabajaras. A via continuará com mão única, mas o fluxo passará a seguir no sentido Francisco Frischmann para Tabajaras. Em caso de chuva, a mudança poderá ser adiada.

A mudança foi planejada pela Prefeitura de Curitiba para melhorar a fluidez no trânsito local e oferecer um trajeto mais seguro e confortável aos motoristas que circulam pela região. Além de facilitar o acesso à Avenida Arthur Bernardes, no sentido Parque Barigui, a nova configuração busca reduzir congestionamentos e proporcionar maior organização viária no entorno.

Com a nova configuração, quem trafega pela Rua Francisco Frischmann poderá virar à direita na Professora Doracy Cezzarino, depois à esquerda na Rua Tamoios e, em seguida, à direita na Avenida Arthur Bernardes.

Para viabilizar a alteração, a Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) sinalizou o local com cones e barreiras e fará a substituição da sinalização vertical e horizontal. Agentes de trânsito estarão no local a partir do início da mudança para orientar os motoristas.

Rua Doracy Cezzarino no Portão tem sentido invertido a partir das 14h desta quinta-feira (26/6).

Serviços de manutenção

Nos últimos dias, equipes próprias da Prefeitura de Curitiba realizaram

serviços de manutenção provisória no pavimento da Rua Professora Doracy Cezzarino, com o objetivo de garantir as condições necessárias para a nova rota.

A intervenção faz parte das ações emergenciais coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), após a rescisão do contrato com a empresa inicialmente responsável pelas obras no Lote 1 do programa Novo Inter 2.

A decisão de assumir diretamente os serviços foi motivada pelo descumprimento de prazos contratuais por parte da empresa. “Com isso, a Prefeitura busca minimizar os transtornos enfrentados por moradores, comerciantes e motoristas até que uma nova licitação seja concluída e uma nova empresa assuma os trabalhos”, explica o secretário municipal de Obras Públicas, Luiz Fernando Jamur.

A inversão de sentido na Rua Professora Doracy Cezzarino complementa outra medida recente de mobilidade na região: a reabertura parcial da Avenida Arthur Bernardes, na última terça-feira (24/6), no trecho entre as ruas Tamoios e Francisco Frischmann, nos bairros Portão e Santa Quitéria. A liberação também foi resultado de uma intervenção emergencial executada com agilidade pelas equipes da Smop.