Nova rua do Cajuru terá bloqueio parcial para avanço do Ligeirão Leste/Oeste

A partir das 9h desta sexta-feira (27), a Rua Filipinas, no bairro Cajuru, passará por bloqueio parcial de trânsito para o avanço das obras do novo Ligeirão (BRT) Leste/Oeste, uma das principais iniciativas de mobilidade urbana em andamento em Curitiba. Serão executadas obras de escavação, drenagem e pavimentação em um trecho de 200 metros.

Durante a intervenção, o cruzamento com a Rua Sebastião Marcos Luiz terá bloqueio parcial: as duas faixas no sentido bairro ficarão reduzidas a uma, com possibilidade de conversões à direita e à esquerda, sem desvio.

No cruzamento da Rua Filipinas com a Nagib da Silva, as duas faixas no sentido centro serão interditadas. O trânsito será desviado obrigatoriamente para a Catulo da Paixão Cearense, seguindo até a Rua Ceilão e depois para a Rua Niterói, com retorno à Engenheiro Costa Barros. Todo o trajeto será devidamente sinalizado para orientar os motoristas.

Inicialmente, a intervenção acontecerá na primeira quadra a partir da Sebastião Marcos Luiz, com escavação e movimentação de máquinas. A obra vai avançar quadra a quadra ao longo de aproximadamente 30 dias.

A Superintendência de Trânsito e a empresa responsável pela obra providenciaram a sinalização do local com placas de advertência, barreiras, cavaletes, cones e barris refletivos. Também será implantado um corredor seguro para pedestres e ciclistas, com placas indicativas e cercas-guia, garantindo a passagem protegida ao longo da obra.

BRT Leste/Oeste

As obras na Rua Filipinas integram o projeto do novo BRT Leste/Oeste, que tem como objetivo aumentar a eficiência do transporte coletivo de Curitiba, com mais conforto, segurança e integração entre modais.

Financiado com US$ 75 milhões pelo New Development Bank (NDB), o projeto prevê a requalificação de 22,5 km de canaletas exclusivas, conectando a CIC Norte ao município de Pinhais, com um ramal entre o Tarumã e o Cajuru.

Além da nova infraestrutura para ônibus, o programa contempla a implantação de 48 km de ciclofaixas, novo paisagismo, reposicionamento de estações-tubo e sinalização viária.